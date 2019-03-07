صور.. الهلال الأحمر المصرى: المرأة السيناوية صمدت من أجل الحفاظ على مجتمعها

نظم الهلال الأحمر احتفالية كبرى اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمى للمرأة لإبراز دور السيدات فى المجتمع، خاصة أنه يوجد نساء لعبن أدوارًا غير عادية فى تاريخ مجتمعاتهن من أجل حق النساء فى المساواة فى الحقوق والواجبات، بحضور الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى ونانسى فيشر، مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة والفنان محمود قابيل سفير النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسف فى الشرق الأوسط ومتطوعى الهلال الأحمر والعديد من الشخصيات العامة ونماذج من السيدات الناجحة.

وجاءت احتفالية الهلال الأحمر المصرى إيمانًا بدور المرأة وتاريخها فى خدمة المجتمع المصري، حيث يحتفل الهلال هذا العام بكل امرأة مصرية ولكنه يحتفى بشكل خاص بالمرأة السيناوية التى تمر بظروف غير عادية وتقف صلبة تحمى نفسها وأبنائها ومجتمعها من أجل حياة أفضل.

وأكدت الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصرى، أنه فى إطار اليوم العالمى للمرأة يحتفل الهلال اليوم بالمرأة المصرية لما تقدمه تجاه اسرتها ومجتمعها منذ الخليقة، خاصة المرأة السيناوية لكفاحها فى العمل وصمودها فى الحفاظ على مجتمعها فى سيناء ﻭانه رغم كفاح المرأة السيناوية إلا أنها لم تطلب أى شيء، وأنه عقب حادثة الروضة، وقفت المرأة السيناوية صامدة من أجل الحفاظ على مجتمعها والعمل من أجل تحسين مستوى معيشة أسرتها.

وأضافت الدكتورة مؤمنة كامل، أن الاحتفالية تمثل يومًا خاصًا فى حياة المرأة لما تقدمه من أعمال تفيد المجتمع خاصة المرأة السيناوية التى تحملت الكثير من أجل الصمود تجاه مجتمعها وتربية أبنائها، كما ألقت الضوء على إنجازات السيدات النجاحات فى أعمالهن.

فيما أعربت نانسى فيشر، مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن سعادتها اليوم بوجود سيدات سيناء الذين استفادوا من البرامج التى نفذها الهلال بالتعاون مع الوكالة وتدريب السيدات من أجل تحسين مستوى المعيشة، لافتة إلى أنه بعد حادث الروضة بمنطقة بئر العبد قدمت الحكومة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية وبالتعاون مع وزارة التضامن منحة بقيمة 2 مليون جنيه واستفاد منها 400 أسرة قائلة: "هذه المنحة من الشعب الأمريكى للشعب المصرى" فى إطار التعاون والصداقة مع الشعب المصرى ومن أجل تقديم الدعم النفسى والاجتماعى لهذه الأسر، خاصة الأرامل اللائي فقدن أزواجهم وأقاربهم فى الحادث".

وأضافت نانسى فيشر، أن هؤلاء الأسر حصلوا على برامج التدريب وإنتاج السجاد اليدوى وحصولهم على الأنوال ومستلزمات الإنتاج المستخدمة فى الحياكة، الذى أثمر عن وجود منتجاتهم ضمن المعرض اليوم الذى تضمن العديد من المشغولات اليدوية للسيدات، لافتة إلى أن الدعم الذى تقدمه الوكالة للهلال الأحمر المصرى لهؤلاء يعد إحدى الطرق من أجل تحسين معيشة هؤلاء الأسر.

كما قامت الدكتورة مؤمنة كامل بافتتاح معرض عن منتجات المرأة السيناوية وكذلك السيدات المستفيدات مِن أنشطة الهلال الأحمر المصرى ويقومون بتصنيع منتجات الحرف اليدوية حيث ضم المعرض منتجات السيدات المهاجرين من بعض الدول الأفريقية وسوريا.

فيما قام الهلال الأحمر المصرى بتكريم السيدة نازلى قابيل عضو مجلس إدارة الأحمر المصرى كأقدم متطوعة فى الهلال حيث قامت الدكتورة مؤمنة كامل بتسليم الفنان محمود قابيل نجل شقيقها درع التكريم نيابة عنها كما تم تكريم أصغر متطوعة لدى الهلال وهى سلمى سامح سيد صالح عمر 16 عاما من زينهم، وكذلك تكريم نانسى فيشر مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة بالإضافة إلى تكريم كاملة صابر وهى إحدى السيدات بقرية الروضة والتى فقدت زوجها و8 أشخاص من أقاربها.