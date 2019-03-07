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صور.. "الأعلى للتخطيط" يوافق على إجراءات لسرعة استكمال تطوير مثلث ماسبيرو

الخميس، 07 مارس 2019 10:44 ص
صور.. "الأعلى للتخطيط" يوافق على إجراءات لسرعة استكمال تطوير مثلث ماسبيرو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية. 

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على عدد من الإجراءات والخطوات التى ستسهم فى سرعة استكمال تنفيذ مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى ما تم تنفيذه لتعويض المواطنين الشاغلين للوحدات السكنية على النحو الذى اقترحته اللجنة التيسيرية للمشروع وأقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووفق الرغبات للشاغلين والتي تمثلت في التعويض النقدي أو السكن البديل في مشروع الأسمرات أو وحدات سكنية في نفس المنطقة عند انتهاء عملية  تطويرها، هذا بالإضافة إلى بدل نقدى للنقل، فيما تم الانتهاء من التعويض النقدى لشاغلي الوحدات غير السكنية (نشاط تجاري) بالمنطقة حسب مساحة كل وحدة تجارية بالإضافة إلى دعم اقتصادي لكل وحدة.

وفيما يخص التعامل مع شاغلي الوحدات غير السكنية (نشاط تجاري) الواقعة على كورنيش النيل، فقد تم الموافقة خلال الاجتماع على تحديد مبلغ التعويض لهم، بالإضافة إلى دعم اقتصادى لكل وحدة.

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