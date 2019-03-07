صدق أو لا تصدق.. فتاة تسرق سيدة أثناء الصلاة فى المسجد.. فيديو وصور

كتب خالد إبراهيم

رصدت كاميرا مراقبة مثبتة داخل أحد المساجد المخصصة للسيدات، سرقة فتاة لحقيبة سيدة أثناء انشغال الأخيرة فى الصلاة.

وأوضح مقطع الفيديو فتاتين تقفان خلف المصليات فى انتظار الفرصة لتنفيذ السرقة حتى دخلت سيدة متقدمة فى العمر، وفضلت الصلاة جلوسا على مقعد فى نهاية المسجد، فيما ظلت الفتاتان تحومان حول السيدة حتى استغلت إحداهما سجود السيدة العجوز، ووقفت خلفها وسحبت حقيبتها فى هدوء وغادرت المسجد.



قبل لحظات من السرقة



أثناء السرقة



بعد سرقتها للشنطة

مقطع الفيديو الذى انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى لم يوضح حقيقة المكان الذى تمت به الواقعة ولا توقيتها بالتحديد، لكن جاءت أغلب التعليقات غاضبة من تصرف الفتاة، وكيف يمكن لها أن تقوم بالسرقة فى بيت من بيوت الله، وطالبوا بسرعة إحضار السارقة ومحاسبتها، حيث إن الفيديو أظهر وجه الفتاتين.