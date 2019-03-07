سوفت بنك تدشن صندوقا بخمسة مليارات دولار للاستثمار فى أمريكا اللاتينية

قالت مجموعة سوفت بنك، اليابانية، اليوم الخميس، إنها أطلقت صندوقا جديدا للابتكار، قيمته خمسة مليارات دولار للاستثمار بشركات التكنولوجيا في أمريكا اللاتينية.

ولدى سوفت بنك بالفعل قناة استثمارية، بقيمة 100 مليار دولار، تتمثل في صندوق رؤية سوفت بنك، وضخت المجموعة استثمارات كبيرة في شركة أوبر تكنولوجيز لتطبيقات سيارات الأجرة وشركة وي ورك، لتوفير المساحات الإدارية المشتركة ودور داش الناشئة لتوصيل الطعام.

وقال الرئيس التنفيذى، لسوفت بنك للاستشارات الاستثمارية راجيف ميسرا "توفر أمريكا اللاتينية فرصا كبيرة لمجموعة سوفت بنك، وسيكون صندوق رؤية قادرا على المشاركة في الاستثمار بجانب صندوق سوفت بنك للابتكار".