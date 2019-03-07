video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سوفت بنك تدشن صندوقا بخمسة مليارات دولار للاستثمار فى أمريكا اللاتينية

الخميس، 07 مارس 2019 05:14 م
سوفت بنك تدشن صندوقا بخمسة مليارات دولار للاستثمار فى أمريكا اللاتينية مجموعة سوفت بنك اليابانية
رويترز
إضافة تعليق
قالت مجموعة سوفت بنك، اليابانية، اليوم الخميس، إنها أطلقت صندوقا جديدا للابتكار، قيمته خمسة مليارات دولار للاستثمار بشركات التكنولوجيا في أمريكا اللاتينية.
 
ولدى سوفت بنك بالفعل قناة استثمارية، بقيمة 100 مليار دولار، تتمثل في صندوق رؤية سوفت بنك، وضخت المجموعة استثمارات كبيرة في شركة أوبر تكنولوجيز لتطبيقات سيارات الأجرة وشركة وي ورك، لتوفير المساحات الإدارية المشتركة ودور داش الناشئة لتوصيل الطعام.
 
وقال الرئيس التنفيذى، لسوفت بنك للاستشارات الاستثمارية راجيف ميسرا "توفر أمريكا اللاتينية فرصا كبيرة لمجموعة سوفت بنك، وسيكون صندوق رؤية قادرا على المشاركة في الاستثمار بجانب صندوق سوفت بنك للابتكار".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيكى يصعد لأعلى مستوى فى شهرين وسهم سوفت بنك يهبط

نيكى يرتفع بفضل الأسهم المرتبطة بالرقائق وتعافي سوفت بنك

رويترز: صندوق رؤية سوفت بنك المدعوم من السعودية ينوى جمع 4 مليارات دولار

سوفت بنك اليابانية

سوفت بنك

الاستثمار

خبر

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة