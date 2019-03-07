video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط صاحب مطبعة وراء تقليد المطبوعات وتزوير الأوراق فى السلام

الخميس، 07 مارس 2019 02:35 م
سقوط صاحب مطبعة وراء تقليد المطبوعات وتزوير الأوراق فى السلام مطبعة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
نجح رجال مباحث الأموال العامة، فى ضبط مدير مطبعة بالسلام لقيامة بتقليد المطبوعات بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجارى، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "مصطفى.ح.ش- 30 سنة" المدير المسئول بإحدى المطابع" بدائرة السلام، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري.
 
وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على المضبوطات التالية (8 زنكات مدون عليها أسماء بعض الجهات الحكومية والخاصة- كمية من المطبوعات مدون عليها اسم إحدى مكاتب التموين).
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية 15يوما

حبس 5 عاطلين 4 أيام لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بشبرا الخيمة

اخبار الحوادث

مطبوعات مزورة

امن القاهرة

جهات حكومية




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة