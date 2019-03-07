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سقوط تشكيل عصابى وراء ارتكاب 20 واقعة سرقة للسيارات فى القاهرة

الخميس، 07 مارس 2019 12:03 م
سقوط تشكيل عصابى وراء ارتكاب 20 واقعة سرقة للسيارات فى القاهرة سيارات مسروقة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة السيارات، وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، اعترفوا بإرتكاب 20 واقعة سرقة سيارة وحرر محضر بالواقعة. 
 
وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام كلٍ من"هانى. س. إ"  40 سنة، سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرها "سرقة" ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس جزئى "تبديد " و" محمد. إ. م"- 33 سنة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "نصب" و"وليد م. ى" 41 سنة، مطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس جزئى "سرقة"، مقيمون بالعمرانية بمحافظة الجيزة.
 
واعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها إليهم مقابل مبالغ مالية، وإرتكاب وقائع السرقة بنطاق محافظة القاهرة.
 
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" والمستخدمة فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 20 حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين الأولى والثانية لدى عميليهم كلٍ من "سامى. ع.س" 40 سنة ومقيم بالقليوبية، سبق اتهامه فى 5 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس جزئى "تبديد، مبان" و"محمد. ح. ن- 36 سنة" ومقيم بالقليوبية، سبق اتهامه فى 5 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 حكم حبس جزئى "تبديد، نصب، إيصال أمانة".
 
وأضافوا بقيامهم بمساومة مالكى عدد من السيارات وإعادتها لهم نظير مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 

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