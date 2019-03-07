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الخميس، 07 مارس 2019 05:49 م
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سفير بريطانيا بالكويت: خروجنا من اتحاد أوروبا لن يؤثر على علاقتنا بالمنطقة

الخميس، 07 مارس 2019 04:28 م
سفير بريطانيا بالكويت: خروجنا من اتحاد أوروبا لن يؤثر على علاقتنا بالمنطقة ماى
الكويت (أ ش أ)
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أكد السفير البريطانى لدى الكويت مايكل دافنبورت، أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى لن يؤثر على علاقتها بدول المنطقة.

وأعرب دافنبورت - خلال مؤتمر صحفى عقده خلال تفقده للمدمرة البريطانية (اتش ام اس دراجون) التى وصلت إلى ميناء الشويخ بالكويت - عن تفاؤل بريطانيا إزاء علاقتها مع دول المنطقة، وسعيها لاقتناص كل فرصة للارتقاء بها.

وأكد التزام لندن بمواصلة تعزيز التعاون الدفاعى مع الكويت، لافتا إلى أن بريطانيا وقفت دائما جنبا إلى جنب مع الكويت فى مواجهة التهديدات المشتركة على مدى عقود من الزمن، مشيرا إلى أن زيارة المدمرة البريطانية للكويت، ستساهم فى تعزيز العلاقات الدفاعية القائمة بين البلدين منذ فترة طويلة.

وأضاف السفير البريطانى لدى الكويت قائلا إن هذه الزيارة تأتى فى إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما فى النهج الدفاعى بالجانب الإقليمي، معربا فى الوقت نفسه عن تطلع بلاده إلى تطوير التعاون مع الكويت فى عدة مجالات، مثل التعليم، والصحة، والأمن السيبراني، وأمن الطيران والتجارة.

 


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