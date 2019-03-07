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رانيا المشاط تتفقد جناح مصر للطيران ببورصة برلين الدولية للسياحة

الخميس، 07 مارس 2019 11:40 ص
رانيا المشاط تتفقد جناح مصر للطيران ببورصة برلين الدولية للسياحة الدكتورة رانيا المشاط تتفقد جناح مصر للطيران ببورصة برلين
كتب هانى عثمان
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تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة التنشيط السياحى وماجد ميشيل مدير مصر للطيران لإقليم ألمانيا وعمرو عباس مستشار رئيس القطاع التجارى، جناح مصر للطيران فى بورصة برلين الدولية للسياحة.

وأشادت الوزيرة رانيا المشاط، خلال جولتها التفقدية لجناح مصر للطيران بالمستوى الذى ظهر عليه، كما حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، على زيارة الجناح واشادوا بالخدمات المقدمة داخل المعرض.

وافتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أمس الأربعاء، الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة برلين "ITB" والتي تعقد خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري.

 

 
 
 

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