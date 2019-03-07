رئيس تنشيط السياحة يعقد لقاءات على هامش مشاركته فى بورصة برلين

كتبت - آمال رسلان

عقد المهندس أحمد يوسف ، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عدد من اللقاءات المهنية مع ممثلي بعض شركات السياحة وكبار منظمى الرحلات وشركات الطيران حول العالم، وذلك علي هامش مشاركته ضمن الوفد الحكومي الرسمي المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB، والتي تُعقد خلال الفترة من 6-10 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

وأشار البيان الصادر، عن الهيئة المصرية لتنشيط السياحة اليوم الخميس ، إلى أن المهندس أحمد يوسف، استهل هذه اللقاءات بلقاء مع Alper özen نائب رئيس مجلس إدارة شركه SunExpress للطيران العارض والناقل الأكبر للحركة السياحية من السوق الالماني الى مصر؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشه سبل زيادة عدد الرحلات من السوق الالماني الي مصر خاصة الى مدينه شرم الشيخ.

كما التقي المهندس أحمد يوسف ، بممثلى Air Germania العاملة بالسوق السويسري وذلك لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر والوقوف على المعوقات التى يمكن العمل على تذليلها لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما عقد رئيس الهيئة لقاء مع ممثلى German conversation bureau، وذلك لبحث سبل التعاون والاستفادة من خبرتهم فى تنشيط حركه سياحة المؤتمرات "mice" خاصه وان ألمانيا تعد من الدول الرائدة فى هذا المجال.

وفي سياق متصل، أجري المهندس أحمد يوسف ، لقاء مع منظم الرحلات الألماني FTI والذى يعد أكبر منظم رحلات بالسوق الالمانى بالنسبه لمصر، وخلال اللقاء تم مناقشه الخطط التسويقية المستقبلية وأوجه التعاون السياحي لرفع الحركة السياحية القادمة الى مصر من السوق الاوروبي "ألمانيا والنمسا وفرنسا ... الخ".

الجدير بالذكر، أن المهندس أحمد يوسف ، شارك أمس في افتتاح الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين السياحية (ITB) 2019 ؛ والتى يشارك فيها اكثر من 10 ألاف عارض يمثلون 189دولة.