رئيس الوزراء الكويتى يبحث مع وزير روسى سبل تعزيز التعاون بين البلدين

الكويت(أ ش أ)

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الخميس، مع وزير روسيا لشؤون شمال القوقاز سيرجى تشيبوتاروف، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وتناول الطرفان - خلال اللقاء الذى عقد بقصر السيف، بحضور وزير النفط والكهرباء والماء الكويتى الدكتور خالد على الفاضل – نتائج أعمال اجتماع اللجنة الكويتية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتكنولوجي، والتى استضافتها الكويت على مدى 3 أيام.

تجدر الإشارة إلى أن انعقاد أعمال اجتماع اللجنة الكويتية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتكنولوجي، تأتى تزامنا مع الزيارة التى قام بها وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى الكويت على مدى يومين، والتى التقى خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعقد خلالها جلسة مباحثات رسمية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، قبل أن يغادر أمس متوجها إلى الإمارات.