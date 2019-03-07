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دونالد ترامب وخصومه يقحمون شبكات التليفزيون الأمريكية فى صراع الرئاسة

الخميس، 07 مارس 2019 11:16 ص
دونالد ترامب وخصومه يقحمون شبكات التليفزيون الأمريكية فى صراع الرئاسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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ردا على رفض اللجنة الوطنية الديمقراطية السماح لشبكة "فوكس نيوز" باستضافة مناظرة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى، هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى ينتمى للحزب الجمهورى، بفعل الأمر نفسه مع شبكات إخبارية أخرى.

 

وغرد الرئيس الأمريكى على حسابه بموقع تويتر، الأربعاء، "منع الديمقراطيون FoxNews من عقد مناظرة. حسنا، أعتقد أننى سأفعل نفس الشئ مع شبكات الأخبار المزيفة وديمقراطى اليسار الراديكاليين فى مناظرات الانتخابات العامة!".

 

ارتبط ترامب بعلاقة متوترة مع الإعلام الأمريكى منذ الحملة الانتخابية، وغالبا ما يصف وسائل الإعلام الليبرالية بأنها "أخبار مزيفة" بعد هجومها المستمر عليه وعلى إدارته. وأعلنت اللجنة الوطنية الديمقراطية أنها لن تسمح لـ Fox News باستضافة نقاش أولى بعد أن ذكرت صحيفة ذا نيويوركر عن العلاقات العميقة للشبكة مع ترامب.

 

وتعمل اللجنة الوطنية الديمقراطية واللجنة الوطنية الجمهورية مع وسائل الإعلام على الترتيبات لاستضافة المناظرات الأولية لكل منهما. وتقوم لجنة المناظرات الرئاسية، التى يرعاها كل من اللجنتين التابعتين للحزب الجمهورى والديمقراطى، بإجراء مناظرات حول الانتخابات العامة.

 


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انتخابات الرئاسة

فوكس نيوز

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