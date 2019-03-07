دورة تثقيفية لـ200 إمام للتوعية بمخاطر الإدمان فى الإسكندرية

كتب - إسماعيل رفعت

تعقد وزارة الأوقاف، يومى الأحد والاثنين 17 و 18 مارس الجارى، دورة تثقيفية لـ 200 إمام حول التوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، تحت إشراف الشيخ محمد خشبه مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والدكتور خالد غانم مدير الإعلام الدينى.

وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى مواجهة الإدمان والمخدرات والدورات التثقيفية المتعددة التى تعقدها الوزرة بالمشاركة مع صندوق وعلاج المخدرات والتى بلغت حتى تاريخه 18 دورة لـ 26000 إمامًا.