دواوين الوزارات.. الصحة: انطلاق الحملة القومية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

التضامن تكشف حقيقة فيديو دار رعاية الفتيات لذوى الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة

التضامن: غدًا أخر موعد لتلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات

وزارة التموين:

"التموين" تتعاقد على شراء 42 ألف طن زيت طعام

"التموين" تؤكد استمرار استلام القصب من المزارعين وإنتاج السكر المحلى

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تعلن موعد اختبار الوظائف المؤقتة للمتخلفين بعد توزيع باقى المتقدمين

التعليم توضح طبيعة امتحانات شهر مارس 2019 للصف الأول الثانوى

وزارة الصحة:

الصحة: فحص أكثر من 3 ملايين شخص فى المرحلة الثالثة من "100مليون صحة"

انطلاق الحملة القومية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تعلن تحصين 3.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية (فيديو)

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر لأوروبا من البطاطس لـ200 ألف طن

وزارة النقل:

السكة الحديد ترفع الجرار المتسبب بحادث محطة مصر وتبدأ ترميم المبانى المتضررة

وزارة الهجرة:

وزيرة الهجرة: القيادة السياسية فى مصر تقدر دور المرأة الفاعل فى المجتمع

وزارة الأوقاف

الأوقاف: فصل أى موظف بالوزارة والجهات التابعة يثبت تعاطيه للمخدرات

الأوقاف تطلق اسم الشيخ الحصرى على الدورة الـ 26 للمسابقة العالمية للقرآن الكريم