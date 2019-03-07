حملة تموينية مكبرة فى البحيرة لضبط المخالفين

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وكمال راشد وكيل وزارة التموين، عن ضبط "ح.ا" 45 سنة صاحب مصنع أعلاف بمركز كوم حمادة، لحيازته أعلاف من مواد خام منتهية الصلاحية، وضُبط بحوزته 5.575 طن أعلاف منتج نهائى، وضبط "ع.ا" 45 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن مدينة بدر، لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته كمية 1.150 طن أسمدة زراعية مدعمة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "م.ن" 45 سنة صاحب محطة رصيف لتمويل السيارات كائنة بناحية كوبرى السكران مركز الدلنجات، لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته كمية 1000 لتر بنزين 80، وضبط "ن.ح" 57 سنة، صاحب مخبز بلدى مدعـم لقيامه بالاستيلاء على حصة المخبز من الخبز البلدى المدعم، والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية، والمحظور تداوله بالأسواق، والتصرف فيه بالسوق السوداء، وبمراجعة الفواتير والسجلات، تبين إستيلائه وتصرفه فى عدد 3195 رغيف خبز بلدى مدعم، كما أسفرت الحملة التموينية عن ضبط "ف.ع" 43 سنة صاحب مخبز بلدى بمركز كوم حمادة، لقيامه بالاستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم، والمحظور تداوله بالأسواق، وبيعه بالسوق السوداء محققاً أرباح غير مشروعه، وبمراجعة الفواتير والسجلات، تبين استيلائه وتصرفه فى كمية 36.400 طن دقيق بلدى مدعم.