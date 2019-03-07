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حبس 5 عاطلين 4 أيام لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بشبرا الخيمة

الخميس، 07 مارس 2019 01:43 م
حبس 5 عاطلين 4 أيام لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بشبرا الخيمة المتهمين بعد ضبطهم
كتب نيفين طه
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قرر أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم شبرا الخيمة ثان، برئاسة المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، حبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بالطرق الرئيسية والفرعية كرها عنهم تحت تهديد السلاح.
 
 
وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بشأن بلاغ النقيب "أ ع"28 عاما، ضابط بأمن الدقهلية، فوجئ بقيام مستقلي سيارة أعلى الدائري بإشهار أسلحة بيضاء في مواجهته، وتهديده والاستيلاء منه على سلاحه الميرى، والهاتف المحمول وحافظة نقوده، وإحداث إصابته جرح صغير بمقدمة فروة الرأس وفروا هاربين.
 
 
وتم تشكيل فريق بحثي برئاسة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيي راضي مدير المياحث الجنائية، وتم التوصل إلى معلومات مفادها أن مرتكبى الواقعة "خالد م س"، و"مصطفى ح م"، و"كريم ا س"، و"بكر ع"، و"السيد ا ا"، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بالطرق الرئيسية والفرعية كرها عنهم تحت تهديد السلاح.
 
 
عقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين بمعرفة العقيد محمد عبدالهادى، وبالتنسيق وأمن المنوفية تم ضبطهم، وبحوزة المتهم الثالث الطبنجة المستولى عليها، وبحوزة المتهم الرابع سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 و2 طلقة من ذات العيار، وبحوزة الخامس سلاح أبيض مطواه.
 
 
وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحتها وارتكابهم الواقعة على النحو المبين بعاليه، وأضافوا قيامهم بالتخلص من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بإتلافه خشيه تتبعه.
 
وتحرر المحضر رقم 9412 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م، واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي اصدرت قرارها السابق. 
 
 
 

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