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حبس مقاول بالدقهلية أوهم مذيعات بأنه صاحب قناة ونشر صورا لهم على مواقع إباحية

الخميس، 07 مارس 2019 04:57 م
حبس مقاول بالدقهلية أوهم مذيعات بأنه صاحب قناة ونشر صورا لهم على مواقع إباحية حبس -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أمر المستشار على المنجى، مدير نيابة المطرية، بإشراف المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، وسكرتارية عبد العزيز الزغبي، بحبس أحمد.ر مقاول، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وذلك بعد أن تقدم عدد من الشخصيات ومذيعات ومعدي برامج ببلاغات إلى مباحث الإنترنت بقيام أحد الأشخاص بإيهامهم بأنه صاحب قناة قضائية ورغبته فى التعاقد معهم ويحتاج إلى بيانات البطاقات الشخصية لهم وعناوينهم، وحين تم اكتشاف عدم جديته وكذبه عليهم.

واستخدم أسماءهم وصورهم وبياناتهم الشخصية وقام بوضعها على صفحات جنسية مسيئة على الإنترنت وبعد تتبع الصفحة الشخصية للضحايا، تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه مقيم بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

وأصدرت النيابة العامة قررًا بضبط وإحضار المتهم وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحتوى على أكثر من ألف صورة للسيدات مختلفة وبعض الرسائل والمحادثات التى تثبت صحة الواقعة وتهديد الضحايا وبناء عليه قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر رقم 445 جنح المطرية لسنة 2019.


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