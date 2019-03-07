حبس متهم 15 يوما لتصويره كمين أمني في الأسكندرية

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قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقيات؛ لاتهامه بتصوير ورصد قوات الشرطة المتواجدة أمام محكمة الإسكندرية الإبتدائية.

وكان مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية يفيد بالقبض على شخص قام بتصوير القوات الأمنية المتواجدة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ورصد وتصوير متهمين أثناء نزولهم من سيارة الترحيلات.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بتأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحمل اسمه يبث من خلالها أخبارا كاذبة ضد مؤسسات الدولة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها عرقلة مؤسسات الدولة عن مباشرة عملها، والترويج لإعداد عمليات إرهابية عن طريق تصوير ورصد القوات الشرطية والعسكرية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء واستخدام صفحة على موقع "فيسبوك" ونشر أخبار كاذبة ومنشورات ضد مؤسسات الدولة.