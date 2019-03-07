حبس قاتلى سائق توك توك شبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

القليوبية-نيفين طه

أمر المستشار أحمد سعيد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بحبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بقتل سائق توك توك، وإلقاء جثتة بجوار ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفي ناصر العام ، بوفاة المدعو "إبراهيم. ر ر "، 27 سنة، سائق توك توك ومقيم منطي، دائرة مركز قليوب إثر اصابته بجرح تهتكي بالرأس ونزيف بالمخ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ناصر العام.

وبسؤال شقيق المتوفى المدعو " أحمد. ر.ر " 29 سنة، ترزي، قرر اختفاء شقيقه بمركبة التوك توك قيادته حال عمله عليها بمنطقة حدائق القبة، وأنه قد توصل إلى وجود المركبة بالجراج المشار إليه من خلال جهاز التتبع في إطار البحث عن شقيقه.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية، وتم التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة هم كل من: "تامر.ص"42 سنة ، سائق، وشقيقه "ايهاب.ث" 52 سنة، سائق ، وأملاك. ك" 29 سنة، عاطل، والذين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب حوادث سرقة مركبات التوك التوك ومتعلقات قائديها بأسلوب الاستدراج، وعقب تقنين الإجراءات.

وباستهداف المتهمين بمعرفة العقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، أمكن ضبطهم، بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، واعترفوا تفصيليا بالحادث حيث قام المتهمين باستقلال مركبة التوك توك برفقة المجنى عليه من أمام مصنع كريستال عصفور- دائرة قسم أول شبرا الخيمة بحجة توصيلهم إلى مدينة الخصوص ،وحال سيرهم بالطريق قاموا بإعطائه مشروب أعدوه سلفا مخلط به بعض الأقراص المخدرة.

وعقب تناوله شعر بحالة من النعاس فقاموا بوضعه بالمقعد الخلفي وقيام أحدهم بقيادة المركبة ،واسفل الطريق الدائري بطريق ترعة الإسماعلية –دائرة القسم مكان العثور على المجنى عليه ،قاموا بدفعه والقائه خارج المركبة اثناء سيرها مما أدى لارتطام رأسه بأحد القواعد الخرسانية على جانب الطريق الدائرى وأحداث اصابته التي أودت بحياته ،وفروا هاربين.

وأقروا بقيامهم عقب ذلك بالتصرف في مركبة التوك توك المستولى عليها لدى عملائهما ( سيئ النية ) كل من :- "مجدى.ف"38 سنة، سائق، و"احمد.ر"28 سنة، عاطل ، بمواجهتهما بما ورد باعترافات المتهمين المضبوطين أقروا بصحتها ،وشراء مركبات التوك توك المستولى عليها وقيامهما بتغيير معالمهما وطمس بياناتها وإعادة بيعها ،بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى وتم بإرشاد المتهمين ضبط مركبتي التوك توك المستولى عليهما بالوقائع الآخرى،وتم التحفظ عليهم،تحرر عن ذالك المحضر رقم 8945 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2019م واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي اصدرت قرارها السابق.