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حبس تاجر ملابس لحيازته 11 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

الخميس، 07 مارس 2019 11:53 ص
حبس تاجر ملابس لحيازته 11 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية حبس - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قرر أحمد مبارك، وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس تاجر ملابس 45 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازته 11 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "عبد الفتاح .م.ع" 29 عاما تاجر ملابس وبحوزته 11 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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حبس تاجر ملابس بحوزته 11 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

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قسم شبين الكوم

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