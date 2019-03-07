"جوميا مصر" تحصد جائزة القيادة فى تطوير السوق الإلكترونية لعام 2018

حصدت شركة "جوميا مصر" جائزة القيادة فى تطوير السوق الإلكترونية خلال احتفالية 100bt السنوية، التى تقيمها مجلة "Business Today"أحد أهم المجلات الاقتصادية التى تصدر باللغة الإنجليزية فى مصر، وتحظى تلك الاحتفالية بحضور ورعاية مجلس الوزراء، وعدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة فى مصر.

وشهدت الاحتفالية التى أقيمت الاثنين الماضى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تكريم 50 شركة تعد الأكثر والأسرع نمًوًا فى السوق المصري، والأكثر فاعلية وتأثيرًا خلال عام 2018، فقد حصدت "جوميا مصر" ابرز الشركات فى مجال التجارة الإلكترونية جائزتها فى "القيادة فى تطوير السوق الإلكترونى"، والتى تُمنح للشركات التى نجحت فى إحداث تطوير فى مجال عملها، وقد تسلم الجائزة الأستاذ محمد السرجانى، رئيس إدارة المبيعات فى جوميا مصر.

وكرمت مجلة Business Today خلال الحفل كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء والذى تسلمه عنه الدكتور عمرو نصار وزير الصناعة الذى تم تكريمه أيضا خلال الحفل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وخالد عنانى، وزير الآثار، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطةو الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، هذا بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من رؤساء المؤسسات والشركات ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهامة، حيث شهد الحفل أيضًا تكريم 50 شركة الأكثر فعالية فى الإنتاج والسوق المصرى لعام 2018، بالإضافة إلى تكريم 50 شخصية الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد فى العام الماضى.

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