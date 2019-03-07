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جهاز تنمية المشروعات: توفير 4.8 مليون فرصة عمل عبر ضخ 45.8 مليار جنيه

الخميس، 07 مارس 2019 02:52 م
جهاز تنمية المشروعات: توفير 4.8 مليون فرصة عمل عبر ضخ 45.8 مليار جنيه نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب – إسلام سعيد
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

 

كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن جهاز المشروعات ضخ تمويلات بقيمة 45.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 1992، وحتى 31 يناير 2019، مشيرة إلى أن إجمالى قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بإجمالى تمويل 39.6 مليار جنيه مولت 3 ملايين مشروع وفرت قرابة 4.8 مليون فرصة عمل بلغت نسبة المرأة 51% من إجمالى المشروعات.

 

وأضافت نيفين جامع خلال مؤتمر صحفى، اليوم، الخميس، بمناسبة حصول الجهاز على ختم المساواة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة ورندا ابو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائى، أن الجهاز قدم منحا بلغت، مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والمجتمعية والتدريب وفرت حوالى 824 ألف فرصة عمل.

 

وأشارت نيفين جامع، إلى أن الجهاز قدم تمويلات بلغت 9.9 مليار جنيه خلال الفترة من 1 أبريل 2017 إلى 31 يناير 2019 من ضمنها قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالى تمويل بلغ 9.7 مليار جنيه، مولت 465 ألف مشروع صغير ومتناهى وفرت 707 ألف فرصة عملت وبلغت نسبة المرأة فيها 48 % من عدد المشروعات.

 

وتابعت نيفين جامع، أنه خلال الفترة من أبريل 2017 إلى يناير 2019 قدم الجهاز منحا بإجمالى 245.3 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالى 18 ألف فرصة عمل وبلغت نسبة فرص العمل للإناث 57% من إجمالى فرص العمل.


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