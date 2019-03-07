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جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 30 عاما لصاحب محجر للاتجار بالمخدرات

الخميس، 07 مارس 2019 09:51 م
جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 30 عاما لصاحب محجر للاتجار بالمخدرات سجن - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى، رئيس المحكمة بالسجن 30 عاما لصاحب محجر لاتهامه في الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى ، وصدر القرار بعضوية كل من المستشارعبد العظيم صادق ،و المستشاروديع حنا ناشد ، وأمانة سر خميس قمر  

تعود القضية المقيدة  برقم 13540  لسنة  2017  جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على المتهم وبحوزته كميات  كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح ناري ، وكشفت التحريات قيام  " م . ط . ب " صاحب محجر يقوم بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وبتفتيشه عثر على جوال بداخله 306  طربة لمخدر الحشيش وسلاح ناري طبنجة  وعدد 15 طلقة  ومبلغ مالي وهاتف محمول ، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي عاقبت المتهم بالسجن 15 سنة فى جلب المخدرات و15 سنة لحيازته سلاح نارى غير مرخص.
 
 
 

 


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