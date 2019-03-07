جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 30 عاما لصاحب محجر للاتجار بالمخدرات

تعود القضية المقيدة برقم 13540 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على المتهم وبحوزته كميات كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح ناري ، وكشفت التحريات قيام " م . ط . ب " صاحب محجر يقوم بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وبتفتيشه عثر على جوال بداخله 306 طربة لمخدر الحشيش وسلاح ناري طبنجة وعدد 15 طلقة ومبلغ مالي وهاتف محمول ، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي عاقبت المتهم بالسجن 15 سنة فى جلب المخدرات و15 سنة لحيازته سلاح نارى غير مرخص.