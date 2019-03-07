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جامعة الزقازيق: مواجهة الأمراض المزمنة أبرز محاور الخطة البحثية 2019 – 2024

الخميس، 07 مارس 2019 06:00 ص
جامعة الزقازيق: مواجهة الأمراض المزمنة أبرز محاور الخطة البحثية 2019 – 2024 اجتماع وحدة التخطيط
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكدت الدكتورة مديحة واصف مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى بجامعة الزقازيق، أنه تم وضع المحاور الرئيسية للتصور النهائى للخطة الاستراتيجية للجامعة التى تمتــد مــن العــام الحالى 2019 إلى العــام 2024، فـى إطـار مجموعة من الضوابط تتمثل فى سياسات الجامعة فى مجال البحث العلمى وتحقيق رسالتها وتوجيه طاقتها العلمية والمادية والبحثية نحو دعم خطط التنمية الصناعية والاقتصادية والصحية والاجتماعية بما يتواكب مع ما يواجهه المجتمع من مشكلات ووضع أفضل السبل للتعاطى معها بما يمكن المجتمع المصرى من النهوض من عثرته والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة.  

 وأوضحت مديحة واصف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على المحاور الاستراتيجية التى تتمثل فى استخدام التقنيات الحديثة فى مواجهة الأمراض السارية والمزمنة، وبناء الإنسان المصرى، وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المشاركة فى خطط التنمية فى مختلف المجالات. 

وأعربت واصف عن شكرها لجميع الكليات التى شاركت بفاعلية فى إعداد الخطة البحثية وإدارة الجامعة التى تسعى بخطوات ثابتة ووفق منهج واضــح لدعم البحث العلمى وتوجيهه لخدمة المجتمع والبيئة من أجل رفع مكانة جامعة الزقازيق العلميــة والأكاديميــة محليا وعالميــاً.

 


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