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جامعة الأزهر تقرر تعيين الخريجين وبدء استلام عملهم بالكليات

الخميس، 07 مارس 2019 11:13 م
جامعة الأزهر تقرر تعيين الخريجين وبدء استلام عملهم بالكليات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على
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قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بالأزهر والمشرف على المركز الإعلامى للجامعة، إن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، أصدر قرارًا بالموافقة على تعيين الأوائل معيدين ومعيدات وبدء إجراءات استلام ومباشرة عملهم بكلياتهم.

وأضاف السعيد، فى بيان اليوم، أنه على الخريجين المعنيين، والذى صدر بحقهم قرار بالتعيين، التوجه مباشرة إلى الشئون الإدارية لاستلام قرار تعيينهم، والتوجه به إلى كليتهم لمباشرة عملهم فورًا، متمنيًا لهم التوفيق والتقدم، وأن يعملوا بإخلاص من أجل رفعة جامعتهم العريقة محليًا وعالميًا.

 

 

 


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