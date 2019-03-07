تنفيذ أحكام وضبط مشتبه بهم في حملات أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها على المنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت حملة عن ضبط 23 شخصا مشتبها به، وتنفيذ 10 أحكام قضائية، وضبط 4 خيال وجمال، ومتسولين.

كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.

وشنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، أسفرت عن ضبط 6 مسجلين خطر، وتنفيذ 64 حكم قضائي، وضبط سلاحيين أبيض.

وفي منطقة الطالبية ألقى رجال المباحث القبض على 38 مشتبها به، وإزالة الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.

كما حرر ضباط مباحث التموين 66 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.