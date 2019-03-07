تفجير يتسبب فى اندلاع حريق بخط لأنابيب نفط فى كولومبيا

رويترز

قالت شركة إيكوبترول الحكومية للنفط فى كولومبيا إن قنبلة تسببت فى اندلاع حريق فى جزء من خط أنابيب تراساندينو فى وقت متأخر أمس الأربعاء فى رابع هجوم يتعرض له خط أنابيب النفط هذا العام.

وأضافت الشركة فى بيان أن الهجوم وقع فى إقليم نارينو الغربى قرب الحدود مع الإكوادور.

وقالت الشركة إن خط الأنابيب لم يكن يضخ نفطا وقت الهجوم وإن الشركة تعمل من أجل السيطرة على الحريق.

ووقع أكثر من 12 هجوما على خطوط أنابيب كولومبية منذ بداية العام وحتى الآن. وظل خط أنابيب كانو ليمون الذى يبلغ طوله 780 كيلومترا مغلقا معظم أوقات العام الماضى بسبب وقوع أكثر من 80 تفجيرا.

ورغم أن إيكوبترول لم توجه اللوم على أى جماعة فى الهجوم فإن جماعة جيش التحرير الوطنى اليسارى التى تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى منظمة إرهابية غالبا ما تشن هجمات على البنية التحتية للنفط فى كولومبيا.