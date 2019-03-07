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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها الصناعة

الخميس، 07 مارس 2019 10:30 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها الصناعة بورصة قطر - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.82% خاسرة 4.81 نقطة، لتصل إلى مستوى 9802.94 نقطة.
 
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 2.4 مليون سهم بقيمة 67.3 مليون ريال قطرى عبر 1840 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 24 سهما، واستقر 7 أسهم.
 
 
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.26%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.

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