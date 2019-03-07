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تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البحرين للاتصالات

الخميس، 07 مارس 2019 10:22 ص
تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البحرين للاتصالات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسرا 0.62 نقطة ليصل إلى مستوى 1410.20 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 2.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 737 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد التراجعات قطاع الخدمات بنسبة 8.26% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.23%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعة بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.

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