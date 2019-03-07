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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الخميس، 07 مارس 2019 10:32 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% خاسرا عدد 52.78 نقطة ليصل إلى مستوى 8481.38 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 35.8 مليون سهم بقيمة 800 مليون ريال، وارتفعت أسهم 42 شركة، فيما تراجعت 127 شركة. 
 
 
وتراجع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار والتمويل بنسبة 0.44%، ثم قطاعى السلع الرأسمالية والرعاية الصحية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.36%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.28%.
 

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