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الخميس، 07 مارس 2019 03:44 م
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تراجع المؤشر العام السعودى بختام التعاملات بضغوط هبوط 10 قطاعات

الخميس، 07 مارس 2019 02:44 م
تراجع المؤشر العام السعودى بختام التعاملات بضغوط هبوط 10 قطاعات بورصة السعودية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% خاسرا عدد 55 نقطة ليغلق عند مستوى 8479.16 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.59% خاسرا 22.28 نقطة ليغلق عند مستوى 3734.42 نقطة. 
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية، بختام التعاملات 119 مليون سهم، بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 63 شركة، فيما تراجعت 115 شركة.
 
وتراجعت 10 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.32%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.19%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقار بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.53%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.34%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.89%، ثم قطاعى تجزئة الأغذية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.90%.
 
وجاء سهم ميفك ريت على رأس القائمة الخضراء بنسبة 9.96%، تلاه سهم اليمامة للحديد بنسبة 9.91%، ثم سهم بنيان ريت بنسبة 7.87%، فيما تصدر سهم الأهلى القائمة الحمراء بنسبة 2.09%، تلاه سهم البلاد بنسبة 2.07%، ثم سهم الراجحى بنسبة 2%، وتصدر سهم زين السعودية قائمة الأكثر نشاطا بحجم تداول 8.1 مليون ورقة مالية منفذة.
 

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