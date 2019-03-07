تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الخميس، 27 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 4 سفن حاويات، وغادر الميناء 5 سفن، ومتواجد علي الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء، دخول سفينة البضائع العامة SAFI، والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 84 متر، والغاطس 6 متر، وذلك لشحن 300 طن خشب، و750 طن بصل، ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.