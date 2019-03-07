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تحرير 948 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الخميس، 07 مارس 2019 11:51 ص
تحرير 948 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية حملة مرورية - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 948 مخالفة مرورية متنوعة، و شملت 467 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و20 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و27 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 10 سيارات، و55 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و13 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 9 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية، و11 مخالفة بيئة، و109مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وتحرير11 مخالفة خط السير، و14 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و11 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 19 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 19 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 19مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و10 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 3 سيارات متروكة، و18 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير25 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و28 مخالفة مواقف عشوائية، و11 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير24 مخالفة زيادة التعريفة المقررة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 
 

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