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تحرير 213 محضرًا تموينيًا ضد مخابز مخالفة بالأقصر

الخميس، 07 مارس 2019 01:17 م
تحرير 213 محضرًا تموينيًا ضد مخابز مخالفة بالأقصر مخبز-ارشيفية
الأقصر- أحمد مرعى
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الأقصر، تحرير عدد 213 محضرا تموينيا ضد المخابز المخالفة خلال شهر فبراير الماضى.

وفى سياق توزيع السلع التموينية، قالت المديرية فى بيان لها، إنه تم توزيع السلع التموينية بنسبة 96٪ بقيمة 42 مليون جنيه على المواطنين المستفيدين من مظلة الدعم، وشهدت الأسواق حالة من الاستقرار التام، نظرا لتوافر السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة، وكذلك توفير أسطوانات البوتاجاز بالسعر الرسمى بدون أى اختناقات.

وأضافت المديرية، أن مبادرات بيع الأسماك الطازجة استمرت بسوق الخضار بأسعار مناسبة، مما أدى إلى استقرار الأسعار وعدم زيادتها وكذلك مبادرة بيع الأرز والسكر والزيت والمجمدات بأسعار مناسبة مخفضة.


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