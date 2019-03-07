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تحرير 1596 مخالفة مرورية وضبط 1461 هاربا من تنفيذ أحكام بالبحيرة

الخميس، 07 مارس 2019 11:13 ص
تحرير 1596 مخالفة مرورية وضبط 1461 هاربا من تنفيذ أحكام بالبحيرة حمله امنيه -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1461هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس.

وتم تحرير 1596 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 1515 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.

 


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