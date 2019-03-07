تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا عدد 0.620 نقطة ليصل إلى مستوى 5304 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسرا عدد 0.100 نقطة ليصل إلى مستوى 5596.35 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحا عدد 2.570 نقطة ليصل إلى مستوى 4766.75 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 81 مليون سهم بقيمة 13.8 مليون دينار كويتى عبر 2863 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.69%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%.

وجاء سهم "بيت الطاقة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10.03%، تليه ياكو بنسبة 9.64%، ثم تحصيلات بنسبة 8.49%، فيما تصدر سهم "سنام" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم المدن بنسبة 8.09%، ثم تجارة بنسبة 7.63%.