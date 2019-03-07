بنجلادش تتطلع إلى استثمارات سعودية بقيمة 35 مليار دولار

رويترز

قال وزير المالية في بنجلادش اليوم، الخميس، إن بلاده تتوقع أن تستثمر السعودية 35 مليار دولار في مشاريع بنية تحتية، وذلك عقب اجتماع مع وفد سعودي يزور بنجلادش.

ولم يفصح الوزير عن إطار زمني، لكن وزير التجارة والاستثمار السعودى، ورئيس الوفد ماجد بن عبد الله القصبى، قال إن حجم التجارة بين البلدين يبلغ حاليا 1.4 مليار دولار فقط سنويا.

وتعززت العلاقة بين بنجلادش الفقيرة، والسعودية في السنوات الأخيرة، واتفق المسؤولون على تشكيل مجلس مشترك لدراسة الاستثمار.

وقال القصبي "نحن هنا لاستكشاف جميع إمكانات توسعة الأعمال والاستثمار، ويمكنني التأكيد على رغبتنا في أن نصبح شريكا حقيقيا لبنجلادش في تطوير التجارة والاستثمار".

وقال مصطفى كمال ، وزير المالية فى بنجلادش إن المشروعات ستكون في الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والطاقة والسياحة والضيافة والصحة والمنسوجات وصناعة الأغذية والأدوية.

وفي العام الماضي تلقت بنجلادش تحويلات مالية بقيمة 2.6 مليار دولار من 2.8 مليون من مواطنيها الذين يعملون في السعودية.