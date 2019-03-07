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بعد قليل.. القضاء يقرر مصير أحد المتهمين بـ"خلية الصواريخ"

الخميس، 07 مارس 2019 03:00 ص
بعد قليل.. القضاء يقرر مصير أحد المتهمين بـ"خلية الصواريخ" المستشار معتز خفاجى - صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، حكمها فى إعادة محاكمة متهم بإنشاء خلية إرهابية، وارتكاب أعمال عنف فى القضية المعروفة بـ"خلية الصواريخ".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص.

 

 


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