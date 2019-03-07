video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بعد العثور على جثتها.. الطب الشرعي: سيدة السلام تعرضت للاغتصاب قبل الوفاة

الخميس، 07 مارس 2019 04:19 م
بعد العثور على جثتها.. الطب الشرعي: سيدة السلام تعرضت للاغتصاب قبل الوفاة جثة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

أكدت التقارير الأولية للطب الشرعى التى تسلمتها نيابة السلام، وجود آثار واقعة اغتصاب قبل الوفاة فى واقعة العثور على جثة سيدة بمدينة السلام.

وأوضحت المعاينة الأولية لجثة سيدة عثر عليها داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام، أن السيدة مريضة نفسيًا وتعيش بمفردها.

وتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعى "كريمة"، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدًا لتفريغها وسؤال شهود العيان وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط صاحب مطبعة وراء تقليد المطبوعات وتزوير الأوراق فى السلام

ضبط مواطنين جمعوا 26 مليون جنيه من المصريين بالخارج والداخل

قتل

ذبح فتاة

قسم السلام

اخبار الحوادث




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة