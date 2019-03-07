بعد العثور على جثتها.. الطب الشرعي: سيدة السلام تعرضت للاغتصاب قبل الوفاة

أكدت التقارير الأولية للطب الشرعى التى تسلمتها نيابة السلام، وجود آثار واقعة اغتصاب قبل الوفاة فى واقعة العثور على جثة سيدة بمدينة السلام.

وأوضحت المعاينة الأولية لجثة سيدة عثر عليها داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام، أن السيدة مريضة نفسيًا وتعيش بمفردها.

وتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعى "كريمة"، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدًا لتفريغها وسؤال شهود العيان وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.