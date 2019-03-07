video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 05:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يدعم جهاز تنمية المشروعات بعد حصده ختم المساواة

الخميس، 07 مارس 2019 03:53 م
برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يدعم جهاز تنمية المشروعات بعد حصده ختم المساواة راندا أبو الحسن فى مؤتمر جهاز المشروعات
كتب – إسلام سعيد – منة الله حمدى
إضافة تعليق

قالت رندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، هناك عدد من المؤسسات المصرية تتواصل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ساعية إلى خوض تجربة المنافسة والحصول على جائزة البرنامج فى المساواة بين الجنسين التى حصل عليها جهاز تنمية المشروعات، مشيرة إلى أن حصول الجهاز على ختم المساواة بين الجنسين يؤهله عند التفاوض على قروض أو منح تخص مشروعات المرأة.

وأضافت أبو الحسن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرنامج لدية العديد من المشاريع التى يركز عليها فى مصر منها الملفات الإنسانية فى المجتمع المصرى كختان الإناث، والتنمية المحلية، التغير المناخى، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومشاريع تمكين الشباب والابتكار، والحفاظ على البيئة والتغير المناخى.

وتابعت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن جهاز المشروعات الصغيرة نموذج ناجح فى مصر بعد حصوله على ختم المساواة بين الجنسين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن تقييم نموذج عمل الجهاز، كشف عن وجود تدريب وتحسين سياسات إدارية وموازنات خاصة للمرأة ، موضحة أن كلها يصب فى صالح حصول الجهاز على هذا الختم لتكون مصر ثانى دولة فى العالم تحصل على هذا الختم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. ممثل البرنامج الإنمائي: مصر ثانى دولة تحصل على ختم المساواة بين الجنسين

صور.. قومى المرأة:جهاز المشروعات الصغيرة أول مؤسسة تحصل على ختم البرنامج الإنمائي

فيديو وصور.. نيفين جامع: حصول جهاز المشروعات على جائزة البرنامج الإنمائي شهادة دولية

جهاز المشروعات

اخبار الاقتصاد

نيفين جامع

المساواة بين الجنسين




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة