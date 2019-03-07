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انهيار عقار خالى من السكان بالزيتون..وتشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة

الخميس، 07 مارس 2019 10:38 ص
انهيار عقار خالى من السكان بالزيتون..وتشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة انهيار عقار - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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انهار عقار مكون من 4 طوابق بشارع صادق زايد، بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات.
 
وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم، بلاغا عن انهيار عقار بنطاق حى الزيتون وبانتقال رئيس الحى والأجهزة المعنية لموقع العقار الكائن فى 14 شارع صادق زايد المتفرع من شارع المطرية بالزيتون تبين انهيار العقار بالكامل المكون من أرضى وثلاثة أدوار خالية من السكان.
 
وأصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة تعليماته بتشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة العقارات المجاورة للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار مع عمل الصلبات اللازمة.
 
 

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