انطلاق فعاليات التدريب المصرى البريطانى المشترك (أحمس -1)

كتب زكى القاضى

وصول كافة القوات البريطانية المشاركة فى التدريب الذى تستضيفة قاعدة محمد نجيب العسكرية

التدريب ينفذ لأول مرة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة بمشاركة مراقبين من عدة دول

انطلقت فعاليات التدريب المصرى البريطانى المشترك ( أحمس -1) والذى ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات البرية المصرية والبريطانية خلال شهر مارس 2019 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالى للمنطقة الشمالية العسكرية .

حيث وصلت عناصر ومعدات القوات البريطانية المشاركة فى التدريب إلى القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية خلال الأيام الماضية، ويشمل التدريب على العديد من الأنشطة والفاعليات والتدريب على تنفيذ الرمايات المختلفة ومكافحة الإرهاب والقتال فى المدن .

وتم عقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات

وألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن تدريب ( أحمس -1 ) يعد واحدا من أرقى التدريبات المشتركة التى تنفذ بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية بما يؤكد متانة أواصر العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.

من جانبه أكد قائد التدريب من الجانب البريطانى أن التدريب ( أحمس - 1 ) يؤكد على عمق الروابط بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية ويهدف إلى توحيد العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقه الشرق الأوسط.

ويهدف التدريب إلى تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات وتنمية مهارات القوات المشاركة فى أعمال مكافحة الإرهاب، والتوصل لأنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية والإرتقاء بالمستوى التدريبى لعناصر العمل التخصصى والتدريب على مكافحة العبوات الناسفة بإتباع أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية.