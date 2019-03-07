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امن الإسماعيلية ينجح فى القبض على عاطل سرق شقة جزار

الخميس، 07 مارس 2019 10:58 ص
امن الإسماعيلية ينجح فى القبض على عاطل سرق شقة جزار حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، كشف غموض سرقة مشغولات ذهبية وطبنجة، من شقة صاحب محل جزارة بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.
 
تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للعميد أكرم رشاد مأمور قسم ثالث الإسماعيلية، من "صلاح .ح. م" صاحب محل جزارة مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، باكتشافه سرقة طبنجة مرخصة عيار 9 مم، وبعض المشغولات الذهبية، ومبلغ مالي 15000 جنيه، من داخل خزينة بغرفة النوم محل سكنه أثناء نومه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1540 لسنة 2019 جنح قسم ثالث الإسماعيلية.
 
على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، ومعاونيه، أوكل لفريق البحث القبض على مرتكبى الواقعة واستعادة المسروقات وتقديم المتهمين للنيابة العامة.
 
وتوصلت تحريات فريق البحث، ان وراء ارتكاب الواقعة، المتهم " صلاح. أ. ح" 19 عام، عاطل مقيم بعرايشيه مصر دائره قسم ثان الإسماعيلية.
 
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث من ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بإرتكابه للواقعة، وبإرشاد المتهم تم ضبط السلاح المبلغ بسرقته، و مبلغ مالي 15000 جنيه، و مشغولات ذهبيه " 2 خاتم وسلسله وغويشه" بداخل مسكنه.
 
تم التحفظ علي المتهم، و المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
 
 
 
 

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