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الملك عبد الله يهنئى الأردنيات بيوم المرأة العالمى: رمز العطاء

الخميس، 07 مارس 2019 09:44 م
الملك عبد الله يهنئى الأردنيات بيوم المرأة العالمى: رمز العطاء الملك عبد الله وقرينته رانيا
كتب محمد تهامى زكى
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هنأ العاهل الأردنى عبد الله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، السيدات الأردنيات بمناسبة يوم المرأة العالمى، مشيرا أنهن رمز العطاء والإنجاز على كافة المجالات.

 

وقال الملك عبد الله: "بناتى وأخواتى نشميات الوطن، فى يوم المرأة العالمى أنتن رمز العطاء والإنجاز فى كل مجال ومصدر فخر واعتزاز لكل أردنى، حفظكن الله".

الملك عبد الله
الملك عبد الله

 

فيما احتفت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، باليوم العالمى للمرأة، مؤكدة أن المرأة مازالت تثبت قدرتها على الحب والعطاء.

الملكة رانيا وسط عددا من الفتيات والسيدات
الملكة رانيا وسط عددا من الفتيات والسيدات

 

ونشرت الملكة صورة مع عدد من السيدات الأردنيات، معلقة: "كانت وما تزال تثبت قدرتها على الحب والعطاء وتحويل التحديات إلى فرص، إلى كل سيدة فى الأردن والعالم، أحييكن فى يومكن، يوم المرأة العالمى".

الملكة رانيا
الملكة رانيا

 

يذكرأن اليوم العالمى للمرأة هو احتفال يقام فى 8 مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام والتقدير فى شتى المجالات، وتحصل المرأة على أجازة فى بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا فى هذا اليوم.

 

 

 

 

 


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