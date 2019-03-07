المعمل الكيميائى يحدد موقف عاطلين سقطا بمخدرات فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة بعرض كمية من مخدر الحشيش والأستروكس والترامادول على المعمل الكيميائى لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها بعد ضبطها بحوزة عاطلين فى بولاق الدكرور والوراق.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات تفيد اتجار "أحمد. ن" عاطل فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم ألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، والأستروكس وسائل الأسيتون المخدر ومبلغ مالى وميزان حساس.

وفى الواقعة الثانية ألقى رجال المباحث القبض على "علاء.ع" وبحوزته كمية من أقراص الترامادول المخدرة ومبلغ مالى فى الوراق، وحرروا له محضر بالواقعة، وأخطروا النيابات المختصة للتحقيق.