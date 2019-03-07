video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 07:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المعمل الكيميائى يحدد موقف عاطلين سقطا بمخدرات فى الجيزة

الخميس، 07 مارس 2019 07:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد موقف عاطلين سقطا بمخدرات فى الجيزة مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

 

 

أمرت النيابة العامة بالجيزة بعرض كمية من مخدر الحشيش والأستروكس والترامادول على المعمل الكيميائى لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها بعد ضبطها بحوزة عاطلين فى بولاق الدكرور والوراق.

 

كانت البداية بورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات تفيد اتجار "أحمد. ن" عاطل فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور.

 

وبإعداد كمين للمتهم ألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، والأستروكس وسائل الأسيتون المخدر ومبلغ مالى وميزان حساس.

 

وفى الواقعة الثانية ألقى رجال المباحث القبض على "علاء.ع" وبحوزته كمية من أقراص الترامادول المخدرة ومبلغ مالى فى الوراق، وحرروا له محضر بالواقعة، وأخطروا النيابات المختصة للتحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحباط تهريب 650 طربة حشيش و3 آلاف قرص ترامادول فى مطروح

اخبار الحوادث

حوادث

الوراق

ترامادول

نيابة الجيزة

استروكس

اسيتون




لا تفوتك
مذكرة حكومية تكشف تفاصيل برنامج الشحن الموحد للعدادات وتفعيل المحمول

مذكرة حكومية تكشف تفاصيل برنامج الشحن الموحد للعدادات وتفعيل المحمول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

فيديو.. 100 مليون صحة: أجرينا مسح طبى على أكثر من 34 مليون مواطن

فيديو.. 100 مليون صحة: أجرينا مسح طبى على أكثر من 34 مليون مواطن

شاهد.. أميرات ديزنى بيتكلموا مصرى فى Ralph Breaks the Internet

شاهد.. أميرات ديزنى بيتكلموا مصرى فى Ralph Breaks the Internet

13 مباراة تحسم لقب بطولة الدورى فى الموسم الحالى.. أبرزها لقاء القطبين

13 مباراة تحسم لقب بطولة الدورى فى الموسم الحالى.. أبرزها لقاء القطبين

القابضة للكهرباء: ارتفاع تكلفة نظام الممارسة سببه الحد من سرقة التيار

القابضة للكهرباء: ارتفاع تكلفة نظام الممارسة سببه الحد من سرقة التيار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة