المرور يشن حملات رادار و ارتفاع حمولة على الطرق السريعة لضبط المخالفين

كتب عبد الرحمن سيد

شنت إدارة المرور حملات على الطرق السريعة، لمتابعة الطرق السريعة لتسيير الحركة المرورية علي الطرق والحد من الحوادث.

و قامت الادارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور، بشن حملات مرورية مكثفة علي الطرق، مثل حملات ارتفاع الحمولة وحملات الرادار للحد من السرعات وحملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

كما تم الدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية علي الطرق السريعة ،كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية علي الطرق لمواجهة أي أعطال مرورية.