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"القومى للمرأة" يعلن اليوم تفاصيل الفوز بجائزة "ختم المساواة بين الجنسين"

الخميس، 07 مارس 2019 03:00 ص
"القومى للمرأة" يعلن اليوم تفاصيل الفوز بجائزة "ختم المساواة بين الجنسين" مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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يعقد المجلس القومى للمرأة و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا بمقر الجهاز، لإستعراض تفاصيل حصول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على جائزة ختم المساواة بين الجنسين فى القطاع العام،  والتى تم منحها للجهاز من المجلس القومى للمرأة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ..

ويشارك فى المؤتمر الصحفى كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة نيفين جامع الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وراندا أبو الحسن مدير المكتب الإقليمى لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائى.

 

يذكر أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة قد أعلنت منح جائزة (ختم المساواة بين الجنسين Gender seal (فى القطاع العام إلى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، فى إطار بدء إجراءات الحصول على جائزة ختم المساواة بين الجنسين فى المؤسسات العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائىUNDP.

 

 


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