video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 03:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة أجهزة مدرسة ثانوية بالإسماعيلية

الخميس، 07 مارس 2019 02:58 ص
القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة أجهزة مدرسة ثانوية بالإسماعيلية متهم - أرشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم
إضافة تعليق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز أبو صوير من كشف غموض سرقة أجهزة كمبيوتر وتابلت  وبروجيكتورمن مدرسة ثانوية مشتركة بالإسماعيلية، والقبض على مرتكبى الواقعة واستعادة المسروقات.

 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من "حميدة. أ. ف"، مديرة المدرسة الثانوية المشتركة باكتشافها سرقة جهاز تابلت و2 كيسة كمبيوتر وبروجيكتور من داخل إحدى الغرف بالمدرسة واتهمت فى بلاغها "عبد الحميد .ح. م" عامل خدمات بالمدرسة مكلف بالحراسة ومقيم بالواصفية دائرة مركز أبو صوير بالتسبب فى الواقعة.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث أبو صوير ومعاونيه أوكل لفريق البحث القبض على مرتكبى الواقعة واستعادة المسروقات وتقديم المتهمين للنيابة العامة.

 

وتمكن فريق البحث من القبض على عامل المدرسة وبسؤاله اقر بأنه بترك المدرسة وتوجه إلى مسكنه وأثناء عودته لمحل عمله فوجئ بواقعه السرقة.

 

وتمكن فريق البحث من التوصل إلى مرتكبى الواقعة وهما المتهمين "ساجد. خ. ال " 29 عاما  و"رجب .س .ش " 33 عاما عاطلين مقيمين مدينة المستقبل دائرة مركز أبو صوير.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقرا بارتكابهما للواقعة وبإرشاد المتهم الثانى تم ضبط المسروقات بمسكنه.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل بحوزته طبنجة وكيلو بانجو فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الاسماعيلية

تشكيل عصابى

سرقة تابلت

امن الاسماعيلية

سرقة بروجيكتور

كيسة كمبيوتر




لا تفوتك
دار الإفتاء: الجمعة 8 مارس أول أيام شهر رجب لعام 1440 هجريا

دار الإفتاء: الجمعة 8 مارس أول أيام شهر رجب لعام 1440 هجريا

أحمد حجازى يدخل اهتمامات ريال مدريد الصيف المقبل

أحمد حجازى يدخل اهتمامات ريال مدريد الصيف المقبل

توماس كوك لـ"وزيرة السياحة": مستعدون لزيادة الحركة السياحية لمصر

توماس كوك لـ"وزيرة السياحة": مستعدون لزيادة الحركة السياحية لمصر

شاهد.. كوبرى الجلاء بعد انتهاء تطويره.. منظومة إنارة جديدة وترميمه بالكامل

شاهد.. كوبرى الجلاء بعد انتهاء تطويره.. منظومة إنارة جديدة وترميمه بالكامل

عودة ضخ المياه لمدينة القاهرة الجديدة بعد تغيير غرفة المحابس بشارع التسعين

عودة ضخ المياه لمدينة القاهرة الجديدة بعد تغيير غرفة المحابس بشارع التسعين

أنقرة فى مأزق بسبب شراء أسلحة روسية.. ووزير خارجيتها يبتز حلفاء الناتو

أنقرة فى مأزق بسبب شراء أسلحة روسية.. ووزير خارجيتها يبتز حلفاء الناتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة