القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة أجهزة مدرسة ثانوية بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز أبو صوير من كشف غموض سرقة أجهزة كمبيوتر وتابلت وبروجيكتورمن مدرسة ثانوية مشتركة بالإسماعيلية، والقبض على مرتكبى الواقعة واستعادة المسروقات.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من "حميدة. أ. ف"، مديرة المدرسة الثانوية المشتركة باكتشافها سرقة جهاز تابلت و2 كيسة كمبيوتر وبروجيكتور من داخل إحدى الغرف بالمدرسة واتهمت فى بلاغها "عبد الحميد .ح. م" عامل خدمات بالمدرسة مكلف بالحراسة ومقيم بالواصفية دائرة مركز أبو صوير بالتسبب فى الواقعة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث أبو صوير ومعاونيه أوكل لفريق البحث القبض على مرتكبى الواقعة واستعادة المسروقات وتقديم المتهمين للنيابة العامة.

وتمكن فريق البحث من القبض على عامل المدرسة وبسؤاله اقر بأنه بترك المدرسة وتوجه إلى مسكنه وأثناء عودته لمحل عمله فوجئ بواقعه السرقة.

وتمكن فريق البحث من التوصل إلى مرتكبى الواقعة وهما المتهمين "ساجد. خ. ال " 29 عاما و"رجب .س .ش " 33 عاما عاطلين مقيمين مدينة المستقبل دائرة مركز أبو صوير.

عقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقرا بارتكابهما للواقعة وبإرشاد المتهم الثانى تم ضبط المسروقات بمسكنه.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.