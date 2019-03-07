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القبض على سائق يقود سيارة مسروقة فى الإسماعيلية

الخميس، 07 مارس 2019 04:53 ص
القبض على سائق يقود سيارة مسروقة فى الإسماعيلية سرقة السيارات - ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مرور الإسماعيلية، من القبض على سائق بحوزته سيارة بلوحات لا تخصها ومبلغ بسرقتها.

 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط مباحث مرور الإسماعيلية بضبط المتهم "على .م.ع"40 عاما سائقا ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية أثناء قيادته للسيارة رقم ( ر ع أ 9358) ملاكى الشرقية ماركة فيات بدون ترخيص أو سندات ملكية وبالكشف عن السيارة على الحاسب الآلى تبين أن اللوحات المعدنية تخص سيارة آخرى وأن اللوحات المعدنية مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1015 لسنة 2011 جنح قسم أول الزقازيق عن بلاغ "محمود.ر.ا" مقيم الزقازيق شرقية وبالفحص الفنى للسيارة ورفع بصمتى الشاسيه والموتور تبين أن أصل لوحات السيارة تحمل ارقام (27589) ملاكى الإسماعيلية وان السيارة مبلغ بسرقتها فى المحضر5232 لسنة 2018 جنح قسم ثان الإسماعيلية عن بلاغ "احمد.ع.م"72 عام بالمعاش مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

 

تم التحفظ على المتهم والسيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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