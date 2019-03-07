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الفتوى والتشريع تنهى نزاعا بين التعليم ومحافظة الإسكندرية حول 140 ألف جنيه

الخميس، 07 مارس 2019 03:42 م
الفتوى والتشريع تنهى نزاعا بين التعليم ومحافظة الإسكندرية حول 140 ألف جنيه محكمة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى حفظ فتوى نزاع بين محافظة الإسكندرية وهيئة الأبنية التعليمية، حول قيام الثانية بأداء مبلغ 140 ألف جنيه أنفقتها المحافظة لإقامة مدرسة، وتم غلق باب المنازعة بشأنه.

 

صدرت الفتوى ردًا على خطاب محافظ الإسكندرية، بشأن النزاع القائم بين محافظة الإسكندرية وهيئة الأبنية التعليمية حول تحديد الملتزم بأداء جميع المصاريف التى أنفقتها المحافظة فى أعمال الحراسة على الأراضى الزراعية المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة الإسكندرية الثانوية العسكرية عليها.

 

وأكدت الفتوى، أنه متى أوفت الجهة الإدارية المدعى عليها بالتزاماتها محل النزاع، ومن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار فى نظر الموضوع.

 

وثبت أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أدت مستحقات شركة الحراسة بأمر الدفع الإلكترونى بمبلغ 140 ألف جنيه.

 


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