العثور على جثة لشخص انتحر داخل مسجد فى المنوفية

عثر منذ قليل أهالى قرية إبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، على جثة أحد الأشخاص مشنوقًا بحبل كهربائى داخل مسجد، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بعثور أهالى قرية إبنهس على جثة "أحمد. س. ش"، مشنوقًا بواسطة حبل كهربائى مثبت بجنش فى حمام مسجد القرية، وعلى الفور تم استدعاء الشرطة التى قامت بنقل الجثة للطب الشرعى للتعرف على طبيعة الوفاة، وتم إغلاق المسجد حتى الانتهاء من استكمال التحقيقات، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .